MotoGP: Frattura della clavicola per Barberà, a rischio i test di Losail

di Gianluca Rizzo

Infortunio Barberà– Hector Barberà, pilota del team Avintia Ducati, pochi giorni fa è caduto durante una sessione di allenamento sul circuito di Valencia riportando la frattura della clavicola sinistra.

Il pilota spagnolo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella giornata di ieri, alla clinica Universitaria Dexeus, ad eseguire l’intervento: Xavier Mir. L’intervento si è dimostrato più complesso del previsto, è durato un’ora e mezza a causa di una vecchia ferita alla stessa clavicola; fortunatamente la procedura che prevede l’istallazione di un placca in titanio è stata eseguita con successo.

Adesso il problema sarà il tempo di recupero, infatti, alla fine della prossima settimana si svolgerà sul circuito di Losail, l’ultima sessione di test invernali pre-campionato. La presenza del pilota spagnolo è in forte dubbio, come anche la partecipazione alla prima gara sempre in Qatar.

3rd marzo, 2017

