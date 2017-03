MotoGP | Lorenzo torna sulla convivenza con Rossi: “In Yamaha contava meno di me”

di Roberto Valenti

In un’intervista radiofonica rilasciata a “El Larguero”, Jorge Lorenzo è tornato a parlare del suo accordo con Ducati e delle motivazioni che lo hanno spinto lontano dalla Yamaha, spiegando che nella carriera di un pilota ci sono dei momenti che ti spingono a cercare delle novità. Proprio in tal senso, Jorge ha sottolineato come l’offerta di rinnovo della Casa giapponese, nonostante le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, fosse assolutamente superiore rispetto al precedente contratto firmato nel 2016. Il motivo? Sicuramente il peso dello spagnolo all’interno della squadra. Un piccolo attacco a Valentino Rossi, attuale leader del team nipponico in MotoGP.

Ecco le parole di Jorge: “Valentino veniva da un paio di stagioni al di sotto delle aspettative quando è tornato in Yamaha e sicuramente non godeva il mio stesso potere all’interno della squadra. Lavorava con un profilo basso per via delle sue precedenti stagioni mentre io, già in Yamaha, venivo da un titolo mondiale. L’offerta di rinnovo con loro era buona, molta buona, addirittura superiore al contratto firmato nel 2016, ma nella vita ci sono momenti dove senti di dover cambiare. Potevo diventare il pilota più pagato della griglia, ma volevo qualcosa di nuovo. Valentino poteva strappare un contratto più vantaggioso se avesse aspettato un mia decisione, ma è andata così”.

