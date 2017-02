Superbike, Round Phillip Island, Gara2: buon inizio per Leon Camier

di Michela Alitta

Leon Camier ha avuto un grande inizio di stagione nel Yamaha Finance Australian Round, il primo della stagione, concludendo quinto in Gara 1 e ottavo in Gara 2.

Al di là della posizione ottenuta, nella prima manche è stato positivo il passo tenuto, con l’inglese della MV Agusta Reparto Corse che ha chiuso ad appena due secondi dal podio, mentre è andata peggio nella secondo corsa dove il distacco finale dalla vetta è stato di nove secondi.

Un vero peccato per lui dato che nel warm up aveva ottenuto il terzo miglior tempo, a soli quattro millesimi dal campione del mondo in carica Jonathan Rea, e in Gara 2 è scattato dalla seconda posizione in griglia, grazie al nuovo regolamento che tiene contro dei risultati della prima manche.

Camier ha però perso posizioni nei giri iniziali e non è più riuscito a recuperare, trovandosi a lottare per restare nella top 10: in classifica generale è ora sesto.

“La partenza è stata decente, ma penso che ci fosse qualcosa di sbagliato nel setting, e ho faticato all’inizio quando tutti avevano grip. Le altre moto giravano molto meglio e stavo perdendo molto tempo” – ha detto Leon Camier – “Il sabato, invece, quando il gruppo si è stabilito ero dentro fin dall’inizio. È stato un po’ frustrante, ma mi aspettavo che fosse più difficile”.

