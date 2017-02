Superbike, Round Phillip Island, Gara 2: il Kawasaki Racing Team si riprende la vittoria

di Michela Alitta

Il Yamaha Finance Australian Round è stato un esordio stagionale quasi perfetto per il Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea dopo la Superpole, ha centrato una strepitosa doppietta al photofinish su Chaz Davies che gli consente di raggiungere le 40 vittorie in carriera nel FIM Superbike World Championship, traguardo ottenuto solo da altri tre piloti nella storia: Carl Fogarty, Troy Bayliss e Noriyuki Haga.

Il Campione del Mondo non si è fatto minimamente condizionare dalle nuova regole sullo schieramento in Gara 2: partito dalla nona casella, ha agguantato la testa del gruppo già al sesto giro ed è riuscito. grazie alla sua guida precisa e aggressiva allo stesso tempo, a tenere dietro la scatenata coppia Ducati Davies-Melandri per soli 25 e 49 millesimi rispettivamente.

Fine settimana quasi perfetto in quanto Tom Sykes, dopo il terzo posto di Gara 1 non è riuscito ad andare oltre alla sesta posizione nella seconda: partito settimo è stato rallentato dai piloti più lenti davanti, e una volta superati ha dovuto fare i conti con l’usura delle gomme, che non gli ha permesso di spingere per agguantare posizioni migliori.

In classifica iridata ora è terzo assoluto con 26 punti contro i 50 del compagno di team, mentre Kawasaki è prima con 50 contro i 40 di Ducati.

” stato davvero gratificante vincere a Phillip Island grazie a due battaglie giro su giro, perché è una pista molto difficile. La 40esima vittoria in carriera significa molto, ma è più importante per me aver ottenuto un buon risultato nel round” – ha dichiarato Jonathan Rea – “All’inizio ero preoccupato che gli altri piloti avessero preso le misure della mia moto, per cui ho dovuto essere molto sicuro per cambiare alcune traiettorie, ma all’ultimo giro ho badato solo a “mettere la testa giù” e a spingere. Non c’è stato un solo settore in cui mi sono sentito come nei test invernali, ma mi sento bene con questa moto. Il modo in cui le cose sono cambiate un po’mi hanno fatto cambiare, ora posso guidare meno al limite e abbiamo meno usura dei pneumatici al termine della gara, rispetto allo scorso anno “.

“E ‘stata una strana gara oggi. Ho avuto una partenza decente ed ero soddisfatto della mia posizione in pista, ma ho faticato un po’e non sono riuscito a girare abbastanza bene. Non sono riuscito ad avere la meglio sui piloti che mi stavano vicino, così mi sono ritrovato nono o decimo dopo un po’. Dopo nove o dieci giri sono stato in grado di colmare il divario di nuovo” – ha dichiarato Tom Sykes – “Penso di aver fatto un lavoro abbastanza buono, ma ho dovuto usare un po’ troppo la gomma posteriore. Lasciamo l’Australia in terza posizione in campionato, però volevo di più dopo il podio di ieri, ma se qualcuno mi avesse offerto questo risultato prima di venire qui, forse avrei accettato. Mi piace Phillip Island, l’affetto della gente, ma non abbiamo mai fatto grandi gare”.

