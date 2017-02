Superbike, Round Phillip Island, Gara2: fine settimana complicato per Savadori

di Michela Alitta

Non è stato un esordio stagionale fortunato quello affrontato da Lorenzo Savadori a Phillip Island, teatro del Yamaha Finance Round: il pilota del team Milwaukee Aprilia, dopo la caduta e il conseguente ritiro da Gara 1, nella seconda manche ha tagliato il traguardo in nona posizione.

Savadori, che è scattato dall’undicesima casella in griglia di partenza a seguito del nuovo regolamento targato 2017, si è detto comunque soddisfatto della sua prestazione, considerando anche che partire in bagarre non è mai facile e ci si devono prendere molti rischi.

“Oggi partivo undicesimo, a seguito del nuovo regolamento con la mia caduta in Gara1. Ho perso molto tempo all’inizio a passare gli altri piloti e non ho poi potuto recuperare il gruppo di testa” – ha commentato Lorenzo Savadori – “Il mio passo verso metà gara e sul finale non era male, sono contento di aver conquistato un po’ di punti. Sappiamo le aree sulle quali dobbiamo migliorare e questo è il nostro obiettivo. Sono comunque soddisfatto, il team Milwaukee Aprilia sta lavorando molto bene”.

I piloti del WorldSBK torneranno in pista tra due settimane, per il secondo round stagione che si correrà in Thailandia, dal 10 al 12 marzo.

26th febbraio, 2017

