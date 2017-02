Superbike, Round Phillip Island, Gara 2: cambiano le regole ma è sempre Rea

di Michela Alitta

Cambiano le stagioni, i piloti, le moto e il regolamento, ma davanti a tutti sul gradino più alto del podio c’è sempre lui: Jonathan Rea che in occasione del Yamaha Finance Australian Round, tappa inaugurale del Campionato e suo personale appuntamento di casa, dato che la moglie Tati è australiana, mette in mostra una prestazione da assoluto Campione del Mondo.

Al di là del risultato finale, si è vista battaglia vera fino all’ultimo giro, con i primi tre piloti racchiusi in meno di 50 millesimi: dietro al “cannibale” troviamo ancora Chaz Davies anche se solo per 25 millesimi, e soprattutto un Marco Melandri che torna su un podio da cui mancava dal 2014, ma per soli 49 millesimi.

Alex Lowes, partito dalla pole, conferma il quarto posto della prima manche.

La WorldSbk lascia Phillip Island con gli stessi temi con cui si era conclusa lo scorso anno, almeno per quanto riguarda la corsa al titolo Mondiale, anche se è presto per fare calcoli: Chaz Davies bissando il secondo posto di Gara 1 si conferma primo antagonista di Rea, dato che Tom Sykes non ha digerito il cambio regole e non è andato oltre la sesta posizione, a oltre 4 secondi dal leader.

Davanti a lui troviamo infatti anche lo spagnolo Xavi Fores (BARNI Racing Team), mentre dalla settima in giù a completare la top10: Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse) e la coppia del Milwaukee Aprilia, Lorenzo Savadori e Eugene Laverty.

Sfortunati Nicky Hayden (Red Bull Honda World Superbike Team), caduto a 14 giri dalla fine, e i due italiani Riccardo Russo (Guandalini Racing) e Ayrton Badovini (Grillini Racing Team), che si sono dovuti ritirare dalla corsa, mentre un problema tecnico ha messo Jordi Torres (Althea BMW Racing Team) fuori dai giochi nel warm up.

Il prossimo appuntamento in calendario è previsto per il fine settimana del 10-12 marzo con il Motul Thai Round, in Thailandia.

Di seguito l’ordine di arrivo di Gara 2 del Yamaha Finance Australian Round:

1. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 22 laps

2. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R +0.025s

3. Marco Melandri ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R +0.249s

4. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 +0.956s

5. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R +2.320s

6. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R +4.781s

7. Michael van der Mark NED PATA Yamaha YZF-R1 +7.307s

8. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR +9.756s

9. Lorenzo Savadori ITA Milwaukee Aprilia RSV4 +11.135s

10. Eugene Laverty IRE Milwaukee Aprilia RSV4 +20.123s

11. Alex de Angelis SMR Pedercini Kawasaki ZX-10R +25.799s

12. Josh Brookes AUS ER Motorsports Yamaha YZF-R1 +25.879s

13. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR +25.917s

14. Roman Ramos ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R +26.292s

15. Stefan Bradl GER Red Bull Honda CBR1000RR SP2 +28.440s

16. Randy Krummenacher SWI Puccetti Kawasaki ZX-10R +33.679s

17. Ondrej Jezek CZE Grillini Kawasaki ZX-10R +1m 14.043s

Did not finish

Nicky Hayden USA Red Bull Honda CBR1000RR SP2

Riccardo Russo ITA Guandalini Yamaha YZF-R1

Ayrton Badovini ITA Grillini Kawasaki ZX-10R

Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR

26th febbraio, 2017

