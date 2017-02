MotoGP Test Honda Jerez: Sublussazione della spalla per Marc Marquez

di Alessio Brunori

Test HRC Honda Jerez – Marc Marquez e Dani Pedrosa hanno effettuato una due giorni di test privati sulla pista di Jerez de la Frontera. Il test in realtà è stato di un solo giorno, visto che il Day 1 è stato completamente condizionato dalla pioggia.

Nel turno pomeridiano Marquez è incappato in una caduta alla curva 7, dove ha riportato la sublussazione della spalla destra. La caduta non dovrebbe però condizionare i test IRTA ufficiali che si terranno dal 10 al 12 marzo sul circuito di Losail, dove in prossimo 26 marzo prenderà il via il motomondiale 2017.

“E’ stata una giornata produttiva, siamo stati in grado di fare molti giri e abbiamo lavorato sulla bene. Abbiamo fatto la maggior parte del lavoro che avevamo programmato, un qualcosa di positivo – ha detto Marc Marquez – Nel turno pomeridiano sono caduto e mi sono slogato la spalla, ma per fortuna non è nulla di grave. Ora mi riposerò un pò in vista del prossimo test, in Qatar”

Video Marquez Pedrosa Test Jerez

