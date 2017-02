Superbike, Round Phillip Island, Tissot-Superpole: a Rea la prima pole della stagione

di Michela Alitta

Sul circuito di Phillip Island si è appena conclusa la prima Tissot-Superpole della nuova stagione del Campionato Mondiale delle derivate di serie: dopo una prima manche in cui a ottenere il passaggio del turno sono stati Leon Camier e Michael van der Mark, i primi dieci più veloci delle due prove libere di venerdì sono scesi in pista per contendersi la pole.

La sfida si è svolta soprattutto in casa del Kawasaki Racing Team, con il campione del mondo in carica ad aver ottenuto il crono più competitivo in 1.29.573 firmando anche il nuovo straordinario record della pista e beffando Tom Sykes per soli 32 millesimi.

A completare la prima fila troviamo Marco Melandri, autore di un grande giro in 1.29.734 che gli ha assicurato una posizione importante per Gara 1.

Il suo compagno di squadra Chaz Davies, invece, aprirà la seconda fila che sarà completata da Alex Lowes e Lorenzo Savadori.

Dietro di loro troviamo il terzetto composto da Jordi Torres, Xavi Fores e Leon Camier, con le prime file dello schieramento completate da Michael van der Mark, Nicky Hayden e Markus Reiterberger.

Dalla quinta fila ci sono i piloti che hanno disputato la Superpole 1: Eugene Laverty scatterà dalla 13esima casella, dopo una scivolata che gli ha impedito di essere fino in fondo protagonista per il seconda manche, e al suo fianco ci saranno i debuttanti nella serie Randy Krummenacher e Stefan Bradl.

Appuntamento alle 5:00 con Gara 1.

