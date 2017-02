Superbike, Round Phillip Island, Gara 1: è di Jonathan Rea il primo acuto della stagione

di Michela Alitta

La stagione 2017 del MOTUL FIM Superbike World Championship è cominciata con una grande Gara 1 sul circuito di Phillip Island: il campione in carica Jonathan Rea si è assicurato la prima vittoria con una prestazione fantastica che gli ha concesso di prevalere su Chaz Davies per soli 42 millesimi.

Fra i due è stata battaglia fino all’ultima curva, con Tom Sykes che ha invece tagliato il traguardo in terza posizione, davanti a un ottimo Alex Lowes, che per alcuni giri ha addirittura dominato la corsa.

Rammarico per Melandri che nella prima gara al rientro nel massimo campionato delle derivate di serie, dove mancava dal 2014, è stato autore di un dritto a 8 giri dalla fine, che di fatto ha messo fine alla sua corsa: peccato perché il ravennate era scattato bene prendendo il comando ed era costantemente in lotta per le posizione di testa.

Stessa sorte è toccata a Lorenzo Savadori, caduto alla curva 6 quando mancavano ancora 17 giri.

Eccellente performance per Leon Camier che ha concluso la gara con un distacco di soli tre secondi dal vincitore e completa una top 5 tutta britannica.

Sesto e settimo posto invece per gli spagnoli Xavi Fores e Jordi Torres, seguiti da Eugene Laverty, Michael van der Mark e Randy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing), autore di un esordio davvero positivo nel WorldSBK, che completano la top ten.

Un po’ in difficoltà invece la coppia di piloti Red Bull Honda, Nicky Hayden e Stefan Bradl che alla loro prima gara con la nuova CBR Fireblade hanno concluso rispettivamente in 11esima e 15esima posizione finale.

Appuntamento a domani, alle 5:00 ora italiana, con l’attesa Gara 2, in cui vedremo al debutto il nuovo format.

25th febbraio, 2017

Tag:Alex De Angelis, Alex Lowes, Althea BMW Racing Team, aruba racing ducati superbike team, Barni Racing Ducati, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Eugene Laverty, Honda World Superbike Team, Iodaracing, Jonathan Rea, Jordi Torres, Kawasaki Puccetti Racing, Kawasaki Racing Team, Leon Camier, Leon Haslam, Lorenzo Savadori, Marco Melandri, Markus Reiterberger, Michael van der Mark, Milwaukee Aprilia racing team, MV Agusta Reparto Corse, Nicky Hayden, Pata Yamaha Official World Superbike Team, Phillip Island, Randy Krummenacher, Sbk, Stefan Bradl, Tom Sykes, World Supersport, Wsbk, Xavi Fores, Yamaha Finance Australian Round, Yamaha Finance Australian round 2017, Yamaha Finance Australian Round gara 1