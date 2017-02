Superbike, Round Phillip Island, Gara 1: Alex Lowes soddisfatto del quarto posto

di Michela Alitta

Buon esordio di stagione per Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) in Gara 1 del Yamaha Finance Australian Round: il suo quarto posto finale, in una top Five tutta britannica con Rea, Davies, Sykes e Camier, gli permetterà di partire in pole nella seconda corsa, in virtù del nuovo regolamento.

Il britannico ha lavorato molto durante l’inverno sulla YZR-R1, completando ben tre simulazioni di gara nel test ufficiale di inizio settimana a Phillip Island: la dura tabella di marcia sostenuta ha pagato nella prima manche della stagione se è vero che Lowes ha mancato il podio per soli 32 millesimi.

“Ho lavorato sodo, soprattutto a Phillip Island. Ho fatto tre simulazioni di gara qui e si è notato. Gli ultimi dieci giri di gara penso di essere stato molto forte, la squadra ha fatto un ottimo lavoro ed è stato fantastico correre per le prime posizioni” – ha spiegato Alex Lowes – “Mi è piaciuto molto e vedremo cosa possiamo fare domani. Tutti potranno migliorare, ogni gara è diversa, ma per domani faremo alcuni piccoli aggiustamenti alla moto. Spero di poter conquistare il podio, ma se non faremo come oggi, ottenere un buon risultato e guarderemo poi alla Thailandia”.

