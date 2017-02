Superbike, Round Phillip Island, FP: Miglioramenti per Lorenzo Savadori

di Michela Alitta

La stagione 2017 del MOTUL FIM World Superbike Championship è iniziata dal circuito di Phillip Island, in Australia, e i piloti hanno disputato le due prime sessioni di prove libere in vista dell’impegnativa giornata del sabato, in cui affronteranno prima la Superpole e successivamente Gara1.

Lorenzo Savadori è stato il miglior pilota del Milwaukee Aprilia, concludendo nella classifica combinata dei tempi in settima posizione con il crono di 1’30.847, e con buone sensazioni sulla sua Aprilia RSV4 RF. Il romagnolo inoltre, durante le FP1, è stato protagonista di un incredibile salvataggio di un high side.

Il ventitreenne è contento di aver ottenuto subito il passaggio diretto alla Tissot Superpole 2 e ha raccontato: “Sono contento di com’è andata oggi. Abbiamo fatto molti progressi dai test, ma sicuramente abbiamo bisogno di trovare un po’ di ritmo sulla lunga percorrenza. Durante la FP1 ho salvato incredibilmente un high side e fortunatamente sto bene. Devo migliorare sul ritmo, ma so che il team sta lavorando sodo e sono sicuro che domani potrò già notare la differenza. Sono contento di essere in Superpole 2 alla prima gara, e credo che il mio tempo sul giro sia stato buono. Sappiamo che abbiamo bisogno di più velocità, ma oggi abbiamo fatto un buon passo in avanti per noi”.

24th febbraio, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Eugene Laverty, Lorenzo Savadori, Phillip Island, Sbk, team Milwaukee-Aprilia, test dorna phillip island, Test Phillip Island, test wsbk phillip island, test wsbk phillip island 2017, Tissot Superpole, Wsbk, Yamaha Finance Australian round 2017, yamaha finance australian round prove libere, Yamaha Finance Australian Round Tissot-Superpole