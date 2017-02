Test Jerez Day 1: Ancora Bulega e Nakagami davanti a tutti in Moto3 e Moto2

di Gianluca Rizzo

Test Jerez Moto3 e Moto2 Day 1– Neanche tre giorni fa si è concluso uno dei Test che vedono impegnati i piloti della Moto3 e della Moto2. A distanza di pochi giorni e su un tracciato diverso, Jerez, non cambiano però i nomi in vetta alle classifiche con Nicolò Bulega (nella foto), rider Sky VR46 su KTM e Takaaki Nakagami, su Kalex, ancora una volta davanti a tutti

Nella classe Moto3, Bulega ha fermato il cronometro sul 1:46.912. Alle spalle del pilota italiano si conferma ancora una volta il tedesco Phillip Oettl, a sua volta seguito da Jorge Martin. Romano Fenati ha chiuso in 4° posizione a circa 3 decimi dalla vetta. In difficoltà Andrea Migno che ha chiuso in settima posizione staccato di quasi 8 decimi. Problemi anche per Enea Bastianini che non è andato oltre la dodicesima posizione. In pista anche il team Sic58, con Suzuki che chiude la top ten e Arbolino attardato in sedicesima posizione.

In Moto2 è ancora Takaaki Nakagami a stampare il miglior tempo, il giapponese su Kalexha fermato il cronometro su 1:42.210. Alle sue spalle un trio tutto italiano, con Lorenzo Baldassarri, Luca Marini e Franco Morbidelli; che hanno chiuso rispettivamente a 82, 281 e 592 millesimi dalla vetta. Chiude in quinta posizione il campione del mondo Moto3 2015, Danny Kent, seguito da Thomas Luthi e Dominique Aegerter. Ottavo il tedesco Sandro Cortese, seguito dal debuttante Jorge Navarro. Chiude la top ten Francesco Bagnaia, su Kalex del Team Sky VR46. Il compagno di squadra, Stefano Manzi, ha saltato i test a causa di una distorsione al ginocchio rimediata a Valencia. Da segnalare le cadute di: Cortese, Marquez, Luthi, Marini e Hernandez; tutte senza conseguenze.

