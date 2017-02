Superbike, Test Phillip Island, Day 2: buon lavoro per il team Pedercini

di Michela Alitta

Sul tracciato di Phillip Island si sono appena conclusi i due giorni di test ufficiali del WSBK e Alex De Angelis ha iniziato molto bene il lavoro con Pedercini, ottenendo l’undicesimo posto, in 1.31.794 che vuol dire nuovo record del team sulla pista australiana, nella classifica combinata dei tempi delle quattro sessioni totali.

“Siamo partiti molto bene anzi alla grande ieri” – ha dichiarato il team manager Lucio Pedercini – “Nei primi giri era quarto e ha concluso settimo, purtroppo a dieci minuti dalla fine ha perso il controllo della moto scivolando e ha perso un po’ di fiducia. Delle due ore di prove del pomeriggio ne abbiamo perse una e mezza per rimettere in sesto la moto quindi non siamo riusciti a verificare l’esito delle modifiche apportate. Sono comunque soddisfatto perché abbiamo superato il miglior tempo assoluto del Team in questo circuito”.

“Ieri è andata molto bene sia sul bagnato che sull’asciutto” – ha commentato Alex De Angelis – “Oggi abbiamo fatto subito un ottimo tempo, che migliora il mio personale e quello del team Pedercini in questa pista. Purtroppo nel pomeriggio causa sostituzione del motore siamo riusciti a fare solo 5 giri. Tuttavia il feeling è buono e sono molto contento di come ci stiamo comportando”.

