Superbike, Round Australia: Anteprima e orari del fine settimana

di Michela Alitta

Terminata la due giorni di test ufficiali Dorna, a Phillip Island tutto è pronto per il primo round della stagione, il Yamaha Finance Round, tappa tradizionalmente inaugurale delle tredici previste quest’anno.

Il tracciato, lungo 4,4 km, è uno dei preferiti per molti piloti, tra cui il due volte Campione del Mondo Jonathan Rea che qui nel 2016 ha avuto una folgorante partenza con due vittorie in altrettante gare mozzafiato, a cui si aggiunge un altro gradino più alto del podio l’anno prima.

Tom Sykes spera in un grande inizio di stagione dopo un duro programma di test invernali, e scenderà pista sicuramente con qualcosa da dimostrare e un pilota da battere, ovvero il suo compagno di squadra.

Tra i due c’è innegabilmente tanta stima, se pensiamo all’ultima gara del 2016, quando Rea ha lo ha aiutato ad assicurarsi il titolo di vice-campione, ma a partire da venerdì ricomincerà la battaglia vera al titolo.

Sykes detiene il record di pole position in Australia, senza tuttavia essere riuscito a concretizzarne una ed è sicuramente determinato a invertire la rotta.

I piloti Kawasaki dovranno però vedersela soprattutto con Chaz Davies e la Ducati che dopo uno straordinario finale del 2016, con sei vittorie nelle ultime sei gare, si candidano come uno dei pacchetti da battere.

Fiducioso del fatto che “il meglio deve ancora venire”, il gallese ha il chiaro obiettivo di vincere il titolo.

Il ritorno di Marco Melandri è uno dei grandi temi di interesse di questa stagione: gli oltre 17 anni d’esperienza sulla pista australiana, tra MotoGP e WorldSBK, e i tempi fatti registrare nei test, ne fanno uno su cui tenere gli occhi puntati.

Una nuova sfida attende anche Stefan Bradl, al debutto in Worldsbk dalla MotoGP, sia Nicky Hayden che saranno alla guida della nuova Honda CBR1000RR Fireblade SP2.

Sulla famosa pista di Phillip Island vedremo anche la nuova formazione del Pata Yamaha Official WorldSBK team, con Alex Lowes e Michael van der Mark che proveranno a regalare una grande stagione al team.

Leon Camier nonostante i pochi test svolti durante l’inverno, ha ben figurato nelle sessioni ufficiali di inizio settimana quindi punta a ottenere subito quel podio, meritato, ma solo sfiorato nella scorsa stagione.

Il team Milwaukee cambia costruttore e parteciperà al campionato con Aprilia per il 2017, con Lorenzo Savadori ed Eugene Laverty, al rientro in WorldSbk: i due piloti cercheranno di ottenere il massimo dal nuovo regolamento in gara.

Di seguito gli appuntamenti del fine settimana australiano:

Venerdì 24 febbraio

23:45 00:45 WorldSBK – FP1

04:30 05:30 WorldSBK – FP2

Sabato 25 febbraio

00:20 00:45 WorldSBK – FP3

02:30 02:45 WorldSBK – SP1

02:55 03:10 WorldSBK – SP2

05:00 WorldSBK – Race 1

Domenica 26 febbraio

01:25 01:40 WorldSBK – WUP

05:00 WorldSBK – Race 2

22nd febbraio, 2017

