MotoGP | Yamaha, Rossi: “Rimpianti? I due mondiali persi a Valencia”

di Roberto Valenti

In una divertente intervista che andrà in onda questa sera a “Le Iene”, Valentino Rossi ha parlato dei due mondiali piloti persi sul tracciato di Valencia, spiegando che in un’eventuale replay le cose non andrebbero sicuramente in quel modo. Il talento della Yamaha ha inoltre parlato delle vecchie e delle nuove rivalità all’interno del paddock, spiegando che il dualismo più forte è stato quello con Max Biaggi. Una scelta curiosa visto che da tre ani a questa parte Jorge Lorenzo e Marc Marquez stanno creando parecchi grattacapi al nove volte Campione del Mondo. Ultima divertente curiosità: Rossi non scambierebbe un proprio titolo mondiale per uno scudetto dell’Inter.

Ecco le parole di Valentino: “Rimpianti? Sicuramente le due gare di Valencia dove ho perso dei titolo mondiali. Potendo tornare indietro penso cambierei qualcosa, ma la vita è fatta anche di sconfitte e quindi va bene così. Ho altri due anni minimo per riprovarci. Penso che il mio avversario più forte sia stato Max Biaggi, per lo meno quello che mi ha fatto arrabbiare di più. Jorge e Max sono comunque due grandi campioni. I titolo mondiale più bello? Sicuramente il primo e non lo scambierei per uno scudetto dell’Inter”

22nd febbraio, 2017

