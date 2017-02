MotoGP: Oakley e Mugello insieme per il Gran Premio d’Italia

di Gianluca Rizzo

Gran Premio d’Italia Oakley– Nuovo main sponsor per la tappa italiana di MotoGP. Questa mattina attraverso un comunicato stampa è stata annunciata la nuova collaborazione tra il Mugello e Oakley, famosa marca di occhiali e già sponsor di molti piloti, tra cui: Valentino Rossi e Marc Marquez. Cessa così la collaborazione con il gigante delle telecomunicazioni, e cambia anche il nome dell’evento, che, per il biennio 2017/2018 sarà: Gran Premio d ‘Italia Oakley.

“Il marchio Oakley è profondamente radicato nella MotoGP e questa partnership con il Gran Premio d’Italia, che sarà ospitato nel Mugello, è un modo eccitante per espandere la nostra presenza e continuare il nostro impegno per lo sport ha detto Cuan Petersen, vice presidente Sports Marketing Oakley – Questa partnership consentirà di portare il patrimonio, i prodotti, le tecnologie e le innovazioni del marchio agli atleti e gli appassionati di tutto il mondo”

“E ‘un onore per noi vedere il nome di Oakley come title sponsor per il GP italiano al Mugello, dopo molti anni di lavoro insieme – ha aggiunto Pau Serracanta, Managing Director di Dorna Sports – Per rafforzare ulteriormente il rapporto di lunga data tra la MotoGP e Oakley è una notizia fantastica per entrambe le parti, così come le migliaia di tifosi che affollano le tribune ogni anno in uno dei più bei circuiti del calendario “.

