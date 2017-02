Supersport: Kenan Sofuoglu salterà i primi due round della stagione

di Michela Alitta

Il World Supersport Championship perderà per le prime due gare uno dei protagonisti assoluti: Kenan Sofuoglu si dovrà sottoporre a un nuovo intervento chirurgico per recuperare all’infortunio alla mano rimediato in allenamento.

Il Campione in carica turco sperava di essere riuscito a recuperare al meglio ma i due giorni di test, e 38 giri, gli hanno fatto prendere coscienza di non essere ancora idoneo a correre, da qui la decisione di saltare i primi due round, Australia e Thailandia, per tornare ad Aragon, primo appuntamento europeo a fine marzo.

Sofuoglu ha spiegato: “Il pollice era già dislocato prima di venire qui, perché doveva essere estratta una placca di metallo e questo ha complicato la situazione. Abbiamo appena preso la decisione perché non riesco a guidare la moto. Ho fatto alcuni giri, ma dopo il dolore lo sentivo in moto e questo è pericoloso, sia per me sia per gli altri piloti perché non posso frenare correttamente; quindi abbiamo deciso di tornare indietro e fare un intervento. Spero di poter tornare in moto ad Aragon, questo è il nostro obiettivo e, naturalmente, siamo molto delusi. È l’inizio della stagione, non potrò esserci nelle prime due gare, ma è una grande motivazione per tornare più forti”.

21st febbraio, 2017

Tag:infortunio Kenan Sofuoglu, Kawasaki Puccetti Racing, Kenan Sofuoglu, Piano campionato mondiale motul fim worldsupersport 2017, Test Jerez, test jerez wsbk, test portimao, test portimao wsbk, winter test 2017, winter test wsbk 2017, worldsupersport, wssp