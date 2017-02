Superbike, test Phillip Island, Day 2: secondo e terzo crono per Ducati

di Michela Alitta

Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Phillip Island per la seconda ed ultima giornata di test ufficiali in vista del primo round del Campionato 2017, in programma dal 24 al 26 febbraio, con condizioni meteo decisamente più favorevoli rispetto a lunedì, che hanno permesso ai piloti di sfruttare pienamente le due sessioni di lavoro.

Marco Melandri e Chaz Davies hanno migliorato sensibilmente i propri riferimenti già nel turno del mattino, per poi concentrarsi a lungo sul passo di gara – soprattutto per quanto riguarda il rendimento degli pneumatici – con il progressivo innalzarsi delle temperature di aria e asfalto, per poi nell’ultima sessione lanciarsi nel giro veloce, siglando rispettivamente il secondo e terzo tempo nella classifica combinata.

“Dopo una giornata resa difficile dal meteo, oggi siamo riusciti a partire con il piede giusto. Al pomeriggio le condizioni erano un po’ più difficili a causa del caldo, che ha ridotto il grip, ma la squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro” – ha detto Marco Melandri – “Abbiamo provato assetti nuovi, rivelatisi molto funzionali per me. La cosa che mi rende più ottimista è l’essere riusciti a sfruttare il grip con gomma nuova, che era stato il nostro punto debole durante tutto l’inverno. È solo un test ma è sempre importante avere buone sensazioni e sono fiducioso in vista del weekend, anche se lo affronterò un passo alla volta”.

“In questi test abbiamo adottato un approccio cauto, senza stravolgere il nostro assetto di base seppur facendo qualche esperimento alla luce della natura particolare di questa pista, che rende la nostra moto un po’ più difficile da far girare in curva” – ha detto Chaz Davies – “Abbiamo lavorato nella giusta direzione, migliorando le sensazioni uscita dopo uscita ed avvicinandoci progressivamente al bersaglio, anche se c’è ancora margine di miglioramento. Abbiamo anche portato diverse soluzioni di gomme alla distanza di gara, con buoni risultati. Abbiamo già le idee chiare sui nostri prossimi passi, e le valuteremo da venerdì mattina”.

21st febbraio, 2017

