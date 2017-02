MotoGP | KTM, Espargarò: “Stiamo facendo dei passi da gigante”

di Roberto Valenti

La KTM Racing Factory ha presentato le line up e le moto che correranno nelle tre classi del MotoGP 2017. L’evento si è svolto a Mattighofen, Austria, sede del colosso mondiale delle due ruote. Detentrice del titolo iridato in Moto3 quest’anno la casa arancione farà il suo ritorno in Moto2 e debutterà in MotoGP. Sarà la prima stagione completa per KTM nella classe regina dopo il battesimo del fuoco fatto al GP di Valencia 2016 con la wild card Mika Kallio, collaudatore che ha lavorato passo dopo passo alla nascita e sviluppo della RC16. Il progetto in MotoGP sarà affiancato dal rinnovato impegno in Moto2 e dal proseguo nella classe leggera.

Ecco le parole di Pol Espargarò: “In questo momento la moto è un po’ troppo un toro ‘selvaggio’ ma stiamo facendo dei passi da giganti. Ogni volta che testiamo qualche cosa facciamo sempre dei miglioramenti”

Ecco invece le impressioni di Bradley Smith: “C’è molta pressione, è una cosa che ho sempre voluto fare nella mia carriera fare parte di un progetto così. Io e Pol stiamo lavorando sodo e sono impaziente di iniziare questa stagione, vediamo cosa ci porterà questo 2017”.

