Superbike, test Phillip Island, Day 1: Primo giorno positivo per Van der Mark

di Michela Alitta

Michael van der Mark ha affrontato oggi l’ultima due giorni di test prima dell’esordio ufficiale con Yamaha in gara, che avverrà questo fine settimana nel Yamaha Finance Australian Round: per l’olandese il riscontro è stato positivo nonostante la pioggia che a intermittenza è scesa sulla pista di Phillip Island.

Il meteo variabile ha condizionato le prime due sessioni, con i piloti costretti anche ad aspettare ai box che l’asfalto migliorasse, come lo stesso Van der Mark che ha completato solo quattro giri nel primo turno, per non prendersi rischi inutili in vista del round d’apertura della stagione.

Il pomeriggio è stato fortunatamente più produttivo per lui: “È stata una giornata abbastanza difficile oggi perché la pista è stata un po’ bagnata e un po’ asciutta – quindi un mix di tutto. Questa mattina ho controllato la moto, per vedere se tutto fosse a posto. Oggi pomeriggio, invece, sono uscito e ho completato diversi giri. Mi sono sentito subito bene sulla moto in pista e nella mia ultima uscita ho potuto migliorare notevolmente i miei tempi sul giro. Mi sentivo bene, ma poi ho avuto un problema con la gomma anteriore. Sappiamo quello che dobbiamo migliorare e dopo la giornata di oggi sono abbastanza contento. Useremo il nuovo motore domani e speriamo di avere la pista completamente asciutta”.

20th febbraio, 2017

Tag:Alex Lowes, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Michael van der Mark, Pata Yamaha Official World Superbike Team, Phillip Island, Sbk, test dorna phillip island, Test Phillip Island, test wsbk phillip island, test wsbk phillip island 2017, Wsbk, Yamaha Finance Australian round 2017