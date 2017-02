Superbike, test Phillip Island, Day 1: Buone sensazioni per Tom Sykes

di Michela Alitta

Tom Sykes ha concluso la prima giornata di test ufficiali Dorna sul Circuito di Phillip Island con buone sensazioni in sella alla sua ZX-10RR, nonostante la pioggia che ha condizionato i due turni: il vice-campione è però già focalizzato sugli elementi da migliorare in vista delle sessioni di domani, martedì 21 febbraio, e del fine settimana di gara.

“Il meteo è il meteo, è stato molto imprevedibile oggi, ma sono molto rilassato e mi diverto. Non direi che il mio tempo mi rappresenta, mancano sicuramente molte cose ma in generale sappiamo cosa ci manca e apporteremo alcune modifiche” – ha spiegato Tom Sykes, che ha concluso con il sesto crono più veloce Siamo davvero tranquilli; abbiamo cominciato bene, ma domani penso che le previsioni meteo siano migliori, non vediamo l’ora. Abbiamo svolto buoni test invernali, abbiamo gestito bene le cose per risolvere quelle che non hanno funzionato, ma erano davvero poche, questo mi rende rilassato. Siamo fiduciosi per il fine settimana, oggi non è stato nulla di speciale, ma speriamo che le cose migliorino”.

