MotoGP: Presentata la livrea della KTM

di Alessio Brunori

KTM RC16 MotoGP 2017 – E’ stata presentata in Austria la livrea ufficiale con la quale la KTM schiererà le sue RC16 MotoGP, portate in pista da Bradley Smith e Pol Espargarò.

Alla presentazione, avvenuta nella sede della squadra, erano presenti anche i piloti delle classi Moto3 e Moto2, nell’ordine il nostro Niccolò Antonelli, Bo Bendsneyder, Brad Binder e Miguel Oliveira.

La KTM sarà il sesto produttore della classe regina in un mondiale che partirà il prossimo 26 marzo dal Qatar, dove come di consueto si correrà in notturna.

Nell’ultimo test svolto a Phillip Island, si è classificata al diciassettesimo posto con Espargarò (+1.308s) e al diciannovesimo con Smith (+1.429s).

20th febbraio, 2017

Tag:Bo Bendsneyder, Brad Binder, Bradley Smith, Ktm, KTM MotoGP, KTM RC16, KTM RC16 MotoGP, Livrea KTM MotoGP, Miguel Oliveira, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Niccolo Antonelli, Pol Espargaro