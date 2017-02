Moto3 Test Valencia: Dalla Porta, “Il feeling con la moto e la squadra va sempre meglio”

di Gianluca Rizzo

Test Valencia Moto3 – I test di Valencia del fine settimana hanno decretato l’inizio ufficiale della stagione 2017 del team Mahindra. Il produttore indiano ha portato in pista un aggiornamento importante del motore (punto debole delle passate stagioni) e le nuove sospensioni Ohlins che da quest’anno equipaggeranno la MGP30.

Lorenzo dalla Porta, al debutto quest’anno su Mahindra, ha chiuso a circa 4 decimi dal primo in classifica, Nicolò Bulega. Nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali, il pilota toscano è riuscito a portare a termine tutto il programma di lavoro, che continuerà a Jerez tra pochi giorni; per poi concludersi per i test IRTA di marzo.

Queste le parole di Lorenzo Dalla Porta: “E’ andato tutto molto bene. Siamo stati produttivi in entrambi i giorni e sono stato in grado di impostare alcuni buoni tempi girando da solo. Sono felice con il telaio Mahindra, che funziona alla grande. Continueremo a lavorare anche a Jerez, dove speriamo di poter fare un altro passo avanti. Ad ogni uscita abbiamo migliorato la moto, il feeling con la moto e la squadra va sempre meglio.”

20th febbraio, 2017

Tag:Lorenzo Dalla Porta, Mahindra, Moto3, Moto3 2017, Moto3 Test Valencia 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Test Moto3, Test Valencia Moto3