Test Valencia Day 1: Bulega e Nakagami i migliori delle classi Moto3 e Moto2

Test Valencia Moto3 e Moto2 Day 1 – La prima giornata di test delle classi Moto3 e Moto2 a Valencia ha visto primeggiare rispettivamente Nicolò Bulega e Takaaki Nakagami. Sotto il sole spagnolo Bulega si è aggiudicato il miglior tempo con il crono di 1.40.193, con ben 73 giri completati.

Il pilota del Team Sky VR46 ha avuto la meglio sul tedesco Phillip Oettl e sul suo team-mate Andrea Migno. Non sono stati resi noti i tempi di Maria Herrera, Gabriel Rodrigo, Juanfran Guevara, Lorenzo Dalla Porta e Albert Arenas.

Da segnalare una doppia caduta (senza conseguenze fisiche) per la Herrera, ma a terra (sempre senza conseguenze) sono finiti lo stesso Bulega, Rodrigo e Dalla Porta.

Nella classe Moto2 come detto il più veloce è stato il giapponese Takaaki Nakagami che ha girato in 1:35.531. Secondo tempo per il nostro Franco Morbidelli, che con la Kalex del Marc VDS Racing Team ha preceduto Marcel Schrotter e Xavi Vierge.

Danny Kent ha ottenuto il quinto tempo davanti a Lorenzo Baldassarri, Dominique Aegerter, Sandro Cortese, Remy Gardner, Jorge Navarro e Yonny Hernandez.

Il rookie dello Sky Racing Team VR46 Francesco Bagnaia è stato autore del dodicesimo crono davanti a Khairul Idham Pawi e al team-mate Stefano Manzi. Ha girato ma senza trasponder Alex Marquez. I test proseguiranno domani sempre dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Test Valencia Moto3 e Moto2 Day 1 – I tempi

