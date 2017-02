MotoGP Test Phillip Island: Imprendibile Vinales, recupera Lorenzo, Rossi solamente undicesimo

di Alessio Brunori

Test MotoGP Phillip Island Day 3 – Non si ferma più Maverick Vinales, che dopo aver ottenuto il miglior tempo nei test post-gp di Valencia e in quelli di Sepang, è il migliore anche a Phillip Island, dove oggi si è chiusa la tre giorni australiana.

Il neo-pilota Yamaha ha infatti ottenuto il miglior tempo, riuscendo a migliorare il crono di ieri e portando la sua Yamaha M1 a girare sullo splendido circuito australiano in 1:28.549.

L’ex pilota della Suzuki è stato anche lo stakanovista della giornata, con ben 101 giri percorsi, il migliore al 13esimo passaggio.

Alle sue spalle troviamo il duo del Team Honda Repsol formato da Marc Marquez e Dani Pedrosa, con quest’ultimo che dopo l’attacco influenzale di ieri, è tornato oggi nelle posizioni che contano.

Marquez e Pedrosa pagano rispettivamente un gap di 0.294s e 0.484s. Ottimo il quarto tempo del rookie Jonas Folger, che in sella alla Yamaha del Team Tech 3 ha girato in 1:29.042.

Seguono la Honda del Team LCR di Cal Crutchlow e la Suzuki dell’ottimo Rins, che anche oggi finisce davanti ad Andrea Iannone, con il pilota di Vasto solamente dodicesimo.

Settima e ottava posizione per le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Il maiorchino ha fatto un grande recupero rispetto ai primi due giorni, portando la sua Desmosedici GP a soli 94 millesimi da quella del “Dovi” e a 0.793s da Vinales. Una bella iniezione di fiducia per Lorenzo, che lascia l’Australia con un sorriso.

Chiudono la Top Ten Jack Miller con la Honda del Team EG 0,0 Marc VDS ed Aleix Espargarò, con l’Aprilia RS-GP.

Valentino Rossi (che ieri ha festeggiato il suo 38esimo compleanno) è solamente undicesimo, a 0.921s dal team-mate Vinales, che in questi test invernali gli è quasi sempre stato davanti. Una posizione quella di Rossi che rispecchia le difficoltà, soprattutto sul giro singolo, mentre sul passo gara il campione pesarese seppur non a livello dei migliori, ha fatto un passo in avanti, anche se per essere a livello dei primi c’è ancora tanto lavoro da fare.

Rossi precede Iannone e la Ducati del Team Pramac di Danilo Petrucci, che ricordiamo quest’anno dispone della moto ufficiale.

Per quanto riguarda le KTM, la migliore è quella di Pol Espargarò, sedicesimo a 1.308s dalla vetta, mentre Bradley Smith è diciottesimo a 1.429s.

Test Phillip Island Day 3 MotoGP – I tempi finali

Foto: Alex Farinelli

17th febbraio, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, Test MotoGP, Test MotoGp 2017, Test MotoGp Philip Island, test Philip Island 2017, Valentino Rossi