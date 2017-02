MotoGP: Test Phillip Island Day 3, Marc Marquez: “Tre giorni di test molto positivi”

di Roberto Valenti

Test Irta, MotoGP Phillip Island Day 3 | Honda Repsol – Seconda posizione per Marc Marquez nell’ultima giornata di test pre-season sul tracciato di Phillip Island. Lo spagnolo della Honda ha dedicato quest’ultima giornata allo sviluppo dell’elettronica, eseguendo varie comparazioni nel corso della mattina. Il Campione del Mondo in carica ha successivamente provato l’attacco al tempo, aumentando il feeling con la propria moto. Una giornata molto positiva con cui la Casa giapponese potrà preparare l’ultima sessione di test in Qatar.

Ecco le parole di Marc Marquez: “Sono contento di come è andata oggi perché abbiamo migliorato molto, soprattutto nel pomeriggio, anche se ho fatto il mio miglior tempo al mattino. Alla fine è andata bene e sembra che i long run di ieri siano stati ottimi visto che abbiamo migliorato l’elettronica, raggiungendo il livello che ci aspettavamo per questi test. Nel complesso credo siano stati tre giorni molto positivi. In ogni caso non dobbiamo dimenticare che Phillip Island è molto particolare e vedremo il nostro reale valore in Qatar”.

Foto: A.Farielli

17th febbraio, 2017

