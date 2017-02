MotoGP: Test Phillip Island Day 3, Danilo Petrucci: “Molto soddisfatto del passo gara”

di Roberto Valenti

Test Irta, MotoGP Phillip Island Day 3 | Pramac Racing – Tredicesima e ventesima posizione per Danilo Petrucci e Scott Redding nell’ultima di giornata di test pre-season sul tracciato di Phillip Island. Gli alfieri del team Octo Pramac hanno completato al meglio tutto il programma previsto per questa tre giorni in Oceania, raccogliendo diversi dati che serviranno per lo sviluppo della GP17.

Ecco le parole di Danilo Petrucci: “Vado a casa con la consapevolezza di aver fatto un grande lavoro anche se abbiamo avuto qualche intoppo che non ci ha permesso di essere competitivi con il time attack. Ma questo è importante quando sei a fare i test. Per questo sono infatti molto soddisfatto del passo gara. Certo ancora non siamo vicini ai primi ma stiamo migliorando”.

Ecco invece le impressioni di Scott Redding: “In questi tre giorni di test siamo cresciuti anche se non siamo riusciti a trovare continuità. Dobbiamo lavorare ancora molto sul set up per avere il miglior feeling. La moto ha molti margini di miglioramento e spero di riuscire ad esplorarli in Qatar su una pista più adatta alla Ducati”.

Foto: A.Farinelli

17th febbraio, 2017

Tag:dai petrucci, Ducati, Ducati Clienti, Ducati Corse, Michelin, MotoGP, octo racing, Phillip Island, Pramac, Scott Redding, test, Test Australia