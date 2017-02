MotoGP: Test Phillip Island Day 3, Dani Pedrosa: “La squadra ha lavorato molto bene”

di Roberto Valenti

Test Irta, MotoGP Phillip Island Day 3 | Honda Repsol – Giornata molto impegnativa per Dani Pedrosa in quel di Phillip Island. Lo spagnolo di casa Honda, nonostante l’influenza dei giorni scorsi, ha completato tutto il programma di lavoro previsto per questa tre giorni in Oceania, raccogliendo diversi dati che serviranno per lo sviluppo in previsione della prossima sessione di test a Losail.

Pedrosa ha eseguito vari test su elettronica, ciclistica e motore, confermando i passi in avanti rispetto a Sepang.

Ecco le parole di Daniel Pedrosa: “In generale penso che sia stato un test molto positivo, soprattutto se si considera che questo non è uno dei miei circuiti preferiti. Ho guidato molto bene e credo che abbiamo migliorato di giorno in giorno. Ieri non mi sentivo bene, ma oggi siamo stati in grado di fare un buon lavoro in pista. La squadra ha lavorato molto bene. Ci siamo concentrati ancora una volta su elettronica e sulla messa a punto della moto Purtroppo non siamo riusciti a provare il passo gara per mancanza di tempo, ma le Michelin sembrano migliorate rispetto a un anno fa. Stiamo andando nella giusta direzione, ma sappiamo che c’è ancora tanta strada di fare”.

Foto: A.Farinelli

