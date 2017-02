Superbike, Phillip Island: IodaRacing salterà il round inaugurale

di Michela Alitta

Brutte notizie per il Team Iodaracing: il suo unico pilota, Leandro Mercado, si è procurato la frattura di tre costole ed una falda di pneumotorace a seguito di una caduta in allenamento e non potrà quindi prendere parte al Yamaha Finance Australian Round, il primo della stagione.

Le condizioni del pilota argentino non sono critiche, ma i dottori gli hanno sconsigliato di volare fino a che la falda di pneumotorace non sarà completamente chiusa.

Per la squadra significa anche saltare i test ufficiali Dorna, in programma lunedì 2o e martedì 21 febbraio sempre sulla pista di Phillip Island, in apertura del weekend di gare.

Il Team Iodaracing spera che Mercado possa recuperare appieno in vista del secondo Round in Thailandia in programma l’11 e 12 marzo.

15th febbraio, 2017

