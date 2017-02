Seat è il nuovo sponsor del Campionato Mondiale Superbike

di Michela Alitta

Seat e Dorna WSBK Organization hanno firmato un accordo di sponsorizzazione per il MOTUL FIM Superbike World Championship: la Leon CUPRA sarà infatti la safety car ufficiale del campionato, che inizierà il 24 febbraio con il Yamaha Finance Australian Round a Phillip Island.

La SEAT, marchio del famoso gruppo VW, è convinta che questo accordo porterà maggiore visibilità, mettendo in “vetrina” la Leon CUPRA in tutti i circuiti del mondo e in ogni round del campionato: lo splendido modello sarà infatti in pista durante il giro di riscaldamento nelle gare di tutte le categorie, e ovviamente interverrà quando ci saranno situazioni di criticità per i piloti in pista.

Inoltre sarà offerta ai tifosi la possibilità di testare la potenza della Leon CUPRA su tutti i circuiti del WorldSBK.

“L’essenza del progetto del WorldSBK- SEAT sta nel binomio potenza e tecnologia” – ha affermato Antonino Labate, Direttore delle Strategy, Business Development and Operations di SEAT Sport – “Siamo molto felici di essere partner del MOTUL FIM Superbike World Championship, con la Leon CUPRA safety car ufficiale: ciò ci permetterà di mostrare le caratteristiche del nostro modello e le sue prestazioni. Speriamo che i tifosi si divertano ad osservare l’auto sia fuori che dentro il circuito durante le gare”.

“Sono molto felice che la SEAT Leon CUPRA sia entrata nel MOTUL FIM Superbike World Championship” – ha aggiunto Marc Saurina, Direttore del WorldSBK Sales and Marketing – “La SEAT Leon CUPRA si inserisce perfettamente nello stile del nostro campionato, dove l’esperienza dei tifosi è una parte essenziale del nostro DNA”.

La SEAT Leon CUPRA è l’auto più potente del marchio di Barcellona: l nuovo modello, che sarà messo in vendita nel mese di Marzo, rappresenta i valori del brand, combinando un design attrattivo ad una tecnologia all’avanguardia.

