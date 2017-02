MotoGP: Test Phillip Island Day 1, Andrea Dovizioso: “Dobbiamo ancora migliorare a livello di bilanciamento e di set-up

di Roberto Valenti

Test Irta, MotoGP Phillip Island Day 1 | Ducati Team – Ottava posizione per Andrea Dovizioso nella prima giornata di test pre-season sul tracciato di Phillip Island. L’italiano della Ducati ha lavorato sul set-up e sul bilanciamento della GP17, cercando di migliorare il proprio feeling con la moto senza le famose “alette”.

Il risultato è stato positivo, ma c’è ancora del lavoro da fare per arrivare al top della condizione.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “Oggi ci siamo concentrati a fare alcune prove di telaio perché dovevamo definirne alcuni aspetti, e quindi abbiamo utilizzato tutta la giornata per questo lavoro. Il feeling è abbastanza buono, ma qui a Phillip Island la differenza tra girare con le ali e senza si sente decisamente più che in Malesia. Dobbiamo ancora migliorare a livello di bilanciamento e di set-up, ed è il programma che abbiamo per domani e poi vedremo su che tempi riusciremo a girare, perché sicuramente tutti i piloti faranno dei passi in avanti.”

Foto: Alex Farinelli

15th febbraio, 2017

