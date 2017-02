MotoGP Test Phillip Island: Andrea Iannone, “Partenza difficile, ma nel finale siamo migliorati”

di Gianluca Rizzo

Test Irta, MotoGP Phillip Island | Team Suzuki- Continua senza sosta il programma di lavoro del team Suzuki anche durante i test di Phillip Island. Il lavoro di oggi per Andrea Iannone era di controllare le novità portate in pista sulla GSX-RR e valutarne l’efficacia.

Nella prima metà della giornata il pilota di Vasto non è riuscito a trovare il giusto feeling, ma le novità introdotte dagli ingegneri della casa di Hamamatsu hanno permesso al #29 un notevole salto in avanti in classifica, spingendolo fino alla terza posizione a 429 millesimi da Marc Marquez.

Queste le parole di Andrea Iannone: “Questa mattina è stato molto difficile per noi. La squadra non riusciva a trovare il giusto set up per permettermi di sentirmi sicuro. Ho faticato molto. Ma poi, nel pomeriggio, abbiamo cambiato alcune impostazioni e passo dopo passo siamo migliorati. Nella fase finale ero felice perché la moto è migliorata, così come il feeling e il ritmo. Si tratta di un risultato molto positivo, perché significa che abbiamo la capacità di superare le situazioni molto dure,trasformandole in qualcosa di positivo. A partire da domani, avremo la possibilità di lavorare sul passo così come sulle prestazioni sul giro singolo, e anche introdurre alcuni ulteriori miglioramenti. Siamo sulla buona strada. Il mio crew chief è nuovo come lo sono io con la GSX-RR ed è molto importante per noi imparare e conoscerci al meglio. “

Foto: Alex Farinelli

15th febbraio, 2017

