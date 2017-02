MotoGP: Test Philip Island, gli appuntamenti su Sky

di Gianluca Rizzo

Test Irta, MotoGP Philip Island SKY –Da domani fino a venerdì 17 febbraio, si torna in pista per la seconda sessione di test invernali a Philip Island. I piloti saranno in pista dalle 23:45 di questa notte fino alle 7:45 (orario italiano).

Come per Sepang, il team di Sky Sport MotoGP HD coprirà la tre giorni di prove con i consueti collegamenti dal circuito australiano su Sky Sport24 HD, con: highlights e interviste. Tutti i giorni alle 19 l’appuntamento sarà con “Race Anatomy – Speciale Test”, condotto da Davide Camicioli, dove verranno riproposti i contenuti della giornata con l’analisi tecnica di Mauro Sanchini e il suo immancabile “Sky Sport Tech”.

Inoltre in occasione del 38° compleanno di Valentino Rossi, il 16 febbraio, Sky Sport MotoGP gli dedicherà l’intera giornata trasmettendo vittorie più belle e con interviste e speciali.

