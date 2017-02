MotoGP: Valentino Rossi, “In Australia tre giorni di test importanti”

di Alessio Brunori

Movistar Yamaha MotoGP – Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno completato il tour asiatico per promuovere il brand Yamaha, esattamente in Thailandia e Vietnam. Il campione della Yamaha si è detto sorpreso da quanti scooter ci sono in quelle zone ed ha auspicato un futuro da piloti professionisti per i vietnamiti. Parlando di MotoGP ha sottolineato l’importanza del test di Phillip Island, a lui la parola.

“E ‘stata la mia prima volta in Vietnam ed è un posto veramente bello. Non ho avuto il tempo di vedere molto, ma durante i viaggi in macchina ho sempre guardato fuori dal finestrino: è incredibile quante persone girano con lo scooter! La giornata organizzata da Yamaha Vietnam è stata molto bella e mi ha fatto capire quanta passione c’è anche qui per le moto – ha detto Valentino Rossi – Spero di tornare in Vietnam e spero che in futuro alcuni loro piloti possano diventare professionisti.”

Parlando del prossimo test collettivo della MotoGP a Phillip Island ha aggiunto: “Ora partiamo per andare in Australia, dove avremo tre giorni di test molto importanti. Non vedo l’ora di risalire in sella alla mia M1, non vedo l’ora di continuare le prove.”

13th febbraio, 2017

