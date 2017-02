MotoGP: Andrea Iannone ha provato la nuova Suzuki GSX-R1000R

di Alessio Brunori

Team Suzuki MotoGP 2017 – Andrea Iannone e il suo team-mate Alex Rins, hanno provato a Phillip Island la nuova Suzuki GSX-R1000R, presentata a Colonia, presso Intermot 2016. La moto ha un propulsore di 1000cc capace di 148.5kw / 13,200rpm (202ps). La sua potenza, combinata con un peso totale di 203 kg, la rende la prima moto di produzione con rapporto potenza-peso di quasi di 1:1.

La versione R della GSX-R1000 che Iannone e Rins hanno testato è dotata di cambio elettronico bidirezionale, launch control, Motion Track Traction Control System e Motion Track ABS controlled by IMU (Inertial Measurement Unit), inoltre era dotata di forcella anteriore Showa BFF e ammortizzatore posteriore BFRC ‘lite’.

“Questa GSX-R1000R mi ha veramente impressionato. Il motore è molto potente, ma l’erogazione di potenza è facile da gestire ed abbastanza sicura per piloti inesperti, ma allo stesso tempo abbastanza aggressiva per i più esperti. La gestione è eccellente. Ancora una volta la Suzuki ha dimostrato di essere molto abile nel fare moto facili da guidare, con reazioni morbide e buona agilità – ha detto Andrea Iannone – La cosa più impressionante è stata la velocità in curva; mi ha ricordato quella della mia GSX-RR MotoGP. Mi è piaciuto anche il cambio, è molto “liscio” e consente una guida confortevole.”

Iannone tornerà in pista proprio a Phillip Island dal 15 al 17 febbraio, per il secondo test ufficiale della MotoGP.

13th febbraio, 2017

Tag:Andrea Iannone, Andrea Iannone Suzuki, GSX-R1000R, Iannone Suzuki, MotoGP, Motomondiale, Presentazione Suzuki MotoGP, Suzuki Motogp