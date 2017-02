Moto3: Tony Arbolino, “I test sono andati bene, sono soddisfatto”

di Alessio Brunori

SIC 58 Squadra Corse – Tony Arbolino ha debuttato positivamente a Valencia sulla Honda del Team SIC 58 Squadra Corse, squadra con cui prenderà parte al motomondiale classe Moto3. Il giovane pilota milanese dopo la due giorni valenciana, tornerà in pista a Jerez de la Frontera, a lui la parola.

“I test sono andati bene, sono soddisfatto. Il primo approccio è stato molto positivo, con il team mi trovo molto bene e siamo molto affiatati. Mi sono reso realmente conto quanto il livello sia alto. Bisogna lavorare duro e provare tante cose, insomma qui non si scherza, ci si diverte in pista ma bisogna impegnarsi davvero tanto – ha detto Tony Arbolino al sito ufficiale della MotoGP – Grazie al lavoro della squadra abbiamo cercato un setup base della Honda 2017 per adattarlo il più possibile al mio stile di guida. Abbiamo finito questi due giorni di test con un lap time davvero buono e sono contento. Non vedo l’ora di arrivare a Jerez fra due settimane per continuare a fare km sulla mia moto.”

