Superbike: Kawasaki rilancia la sfida al titolo

Ieri sera, giovedì 9 febbraio, il Kawasaki Racing Team ha svelato le nuove Ninja ZX-10RR 2017 al Cine Comedia di Barcellona, con Jonathan Rea e Tom Sykes che per la prima volta hanno potuto ammirare le nuove moto in livrea ufficiale, dopo che le avevano provate in quella nera da test a Jerez de la Frontera.

Con il chiaro obiettivo di rilanciare la sfida ai due titoli mondiali, piloti e costruttori, il team campione del mondo è ben concentrato in vista dell’inizio del MOTUL FIM Superbike World Championship, tra due settimane a Phillip Island, quando Rea e Sykes dovranno mettere in pratica quanto fatto vedere nei produttivi test invernali.

“È veramente bello che ogni anno il KRT rinnovi il luogo della presentazione del nostro team” – ha raccontato Jonathan Rea – “Gli ultimi anni siamo stati in posti davvero belli a Barcellona e anche quest’anno siamo in questo cinema fantastico, praticamente nel cuore della città. Vedere la mia moto e avere molte persone all’evento che condividono l’emozione della nuova stagione è una grande sensazione. Dopo aver festeggiato il campionato, mi sono nuovamente concentrato sui test. Abbiamo avuto giorni produttivi della pre-season e ora non vedo l’ora inizi il nuovo anno”.

Il suo compagno di squadra, nonché campione WorldSBK Tom Sykes, ha dichiarato: “È stato fatto molto lavoro e una grande preparazione durante la pre-season e adesso è stata annunciata ufficialmente la squadra. Presto si partirà alla volta dell’Australia, stasera è stato l’inizio di tutto e le cose stanno andando così velocemente. Spero di essere molto competitivo fin dal primo round, durante l’inverno ho lavorato sul mio adattamento alla moto e vorrei iniziare molto bene la stagione”.

KRT è pronto per raggiungere l’Australia dove dal 20 al 21 febbraio ci saranno i test invernali ufficiali Dorna, e poi si affronterà il primo round, dal 24 al 26 febbraio.

10th febbraio, 2017

