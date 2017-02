Sky Racing Team VR46: presentata a Milano la Stagione 2017

di Nina Stefenelli

Migno e Bulega continuano in Moto3, mentre Bagnaia e Manzi esordiscono con la nuova sfida in Moto2. New entry anche per le sponsorizzazioni del team tutto Made in Italy

Sky Racing Team VR46 – La partenza, quella vera, è prevista il 26 marzo in Qatar ma ieri i giovani piloti, vestiti di tutto punto e in sella alle loro scintillanti motociclette, sembravano già pronti per aprire il gas e schizzare via. È stata presentata giovedì pomeriggio a Milano la stagione 2017 dello Sky Racing Team VR46, alla presenza del team al completo e dei vertici della squadra tutta italiana, che quest’anno raddoppia l’impegno in pista con l’esordio in Moto2. I giovani talenti non mancano: Andrea Migno e Nicolò Bulega sono stati confermati in Moto3 su KTM, mentre Francesco Bagnaia e Stefano Manzi saranno al debutto in Moto2 su Kalex.

L’obiettivo è quello di dare continuità a un progetto nato nel 2014 e che finora ha regalato dei buoni risultati grazie a un lavoro di squadra dentro e fuori la pista. Nel 2016 lo Sky Racing Team VR46 ha portato a casa dieci volte la prima fila, tre pole position e tre podi, a conferma di impegno e dedizione di chi sostiene e premia il talento italiano su due ruote, presente tra Moto2 e Moto3 con ben 19 piloti tricolore (in “vantaggio” rispetto agli spagnoli).

Oltre alle due nuove reclute in Moto2, novità per questa stagione 2017 anche dal punto di vista della comunicazione, con una grafica rivisitata per il logo dello Sky Racing Team VR46 e livree delle moto ispirate a quelle dei primi anni ’90. Inoltre, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, da quest’anno scenderanno in pista con la squadra anche Oakley, come main partner, e Monster Energy, che si aggiunge a Dainese e AGV, in prima linea fin dalla nascita del team.

Alla presentazione Guido Meda ha intrattenuto e coinvolto i piloti, sul palco assieme al team manager di entrambe le squadre, Pablo Nieto, che ci ha rilasciato una breve intervista sugli obiettivi di questa stagione. Valentino Rossi non ha partecipato alla conferenza stampa, ma ha comunque inviato un video messaggio di incoraggiamento ai suoi ragazzi per il Mondiale ormai alle porte.

Intervista esclusiva Pablo Nieto Sky Racing Team VR46

