European Talent Cup: Dorna e RedBull premiano il talento

di Gianluca Rizzo

European Talent Cup – Dorna e RedBull hanno annunciato la campagna a sostegno dei giovani piloti che, a partire da quest’anno, prenderanno parte alla prima edizione della Talent Cup europea.

Per uno dei primi 5 classificati a fine stagione ci sarà la possibilità di accedere direttamente alla FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship (che lo scorso anno ha visto trionfare il nostro Lorenzo Dalla Porta, nella foto con il #48) o alla Red Bull Rookies Cup.

Il progetto si inserisce in un programma di lavoro, che già include l’Asian Talent Cup, e che, a partire dal 2018 includerà anche la Talent Cup britannica. Queste iniziative rientrano nel programma “Road to MotoGP” che ha l’obiettivo quello di aiutare giovani talenti nella difficile strada che li porterà un giorno in classe regina.

10th febbraio, 2017

Tag:Cev, Dorna, FIM CEV Repsol Moto3 Junior World Championship, Red Bull Rookies Cup, RedBull, Talent Cup europeo