Moto2 Forward Racing: Baldassarri e Marini pronti alla nuova sfida

di Alessio Brunori

Moto2 2017 Forward Racing – E’ stato presentato ieri il Forward Racing Team, che prenderà parte al motomondiale classe Moto2 con i confermati Lorenzo Baldassarri e Luca Marini (nella foto). A presentare la serata Laura Barriales, nota modella e conduttrice televisiva, nata in Spagna.

Il Team, con sede in svizzera, sarà presente anche nel campionato europeo Moto2 con Federico Fuligni e un secondo pilota nel progetto juniores ancora da annunciare. La parola ai protagonisti.

“Ho sfruttato questo periodo di calma prima delle gare per ricaricare le batterie e per preparare una stagione 2017 nel modo più emozionante possibile. Alla fine dello scorso anno mi sono sottoposto ad un intervento alla spalla ed ora sto procedendo alla riabilitazione, che è quasi terminata, con molti progressi, e il mio recupero è interamente completato – ha detto Lorenzo Baldassarri – A mio parere, la giusta preparazione durante il periodo invernale, è di vitale importanza ed ora sono pronto per i test del mese di Febbraio e per l´inizio della stagione, con la gara in Qatar. Nel 2017 voglio migliorare ulteriormente e lavorare costantemente sulla mia costanza. Quest´anno mi aspetto davvero di avere la possibilità di performare in maniera eccellente e per questo motivo darò tutto me stesso.”

“I preparativi per la stagione 2017 sono stati molto simili a quelli fatti per il 2016, ma ora ho un anno in più di esperienza dalla mia parte. Ho imparato a conoscere gli aspetti su cui dover lavorare maggiormente, da un lato in palestra, dall´altro anche nel mondo dei motori, nel motocross e al ranch. Quest´anno voglio continuare a migliorare, incrementare la mia costanza e i miei risultati – ha sincerato Luca Marini – Nel 2016 ho imparato che questo è uno tra gli aspetti a cui è necessario dare la giusta importanza. Credo inoltre che, il punto chiave sia quello di ottenere più punti possibili, per ottenere risultati migliori e al fine di dare sempre il 100%. Tra i miei obiettivi per il 2017 c´è sicuramente la volontà di arrivare sempre nella top 10, mentre mi prefiggo anche lo scopo di progredire ulteriormente, poiché c´è ancora un grande margine di miglioramento. Sarebbe un sogno poter conquistare un podio quest´anno.”

“L´inizio dello scorso anno è stato molto buono, perché mi sono aggiudicato un podio ed ero terzo in classifica nel Campionato, ma durante la seconda gara purtroppo ho lesionato due vertebre e ho perso per questo motive più di metà della stagione – ha detto Federico Fuligni – Durante l´inverno mi sono allenato con Luca, Lorenzo e con gli altri ragazzi del ranch, sia in palestra che altrove. Non ho avuto molto tempo per rilassarmi, in quanto sono già totalmente focalizzato sulla nuova stagione. Sono molto felice di far parte del Forward Racing Team, perché è un´ottima squadra, composta da persone molto competenti. Nel 2017 darò il massimo per vincere il campionato Europeo Moto, questo sarà l´obiettivo della stagione.”

9th febbraio, 2017

