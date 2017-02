Superbike: Presentazione Team Aruba Racing Ducati

di Michela Alitta

Questa mattina il Data Center Aruba IT1 ha ospitato la presentazione del Team Aruba.it Racing – Ducati: Chaz Davies e Marco Melandri che hanno finalmente svelato le nuove livree della Panigale 1199 R, come da tradizione si contraddistingue per il colore rosso, con cui disputeranno il MOTUL FIM Superbike World Championship 2017

All’evento davanti ai media c’erano anche il Direttore Generale Ducati Corse Luigi Dall’Igna, il Direttore Sportivo Paolo Ciabatti e il leader del progetto SBK Ernesto Marinelli: l’obiettivo è quello chiaro di dare l’assalto decisivo al titolo mondiale.

Chaz Davies è stato protagonista di un finale di stagione 2016 davvero sorprendente, in cui ha vinto sette delle ultime otto gare, e non ha mostrato segni di rallentamento nel corso dei test invernali.

“L’inizio di una nuova stagione è sempre un momento emozionante. Siamo pronti a ricominciare da zero, anche se naturalmente speriamo di mantenere il livello di forma mostrato nell’ultima parte dello scorso campionato” – ha detto un Davies impaziente di tornare in pista – “Durante l’inverno mi sono reso conto che nulla resta mai veramente fermo in questo sport, abbiamo tutti una grande voglia di migliorare e ridefinire i rispettivi limiti. Aruba.it e Ducati stanno dando il massimo per affilare ulteriormente le armi a nostra disposizione, e ogni giorno facciamo un altro passo verso il nostro obiettivo, ma il meglio deve ancora venire”.

Al suo fianco ci sarà Marco Melandri, che non è certamente tornato per fare la comparsa ma per lottare per il gradino più alto del podio: “Sono entusiasta per questa opportunità. Il mio feeling con la Panigale R e la squadra è stato ottimo fin da subito, e giro dopo giro abbiamo scoperto il nostro potenziale, avvicinandoci gradualmente ai primi. È difficile fare pronostici perché il campionato SBK è più competitivo che mai, ma non vedo l’ora che si spengano i semafori a Phillip Island per tornare ad assaporare l’adrenalina che solo le gare ti sanno dare. Non sarà facile battere i nostri avversari, ma faremo di tutto per farci trovare pronti, dopodiché… tutto è possibile”.

Inoltre sono state svelate anche le Ducati dell’Aruba.it Racing – Junior Team con i piloti Michael Rinaldi e Mike Jones pronti a disputare quella che si preannuncia una competitiva stagione dell’European Superstock 1000.

Tag:Aruba.it Racing - Ducati, Aruba.it Racing – Junior Team, campionato mondiale motul fim sbk 2017, Chaz Davies, Marco Melandri, Michael Rinaldi, Mike Jones, Panigale 1199 R, Sbk, Superstock 1000, Wsbk