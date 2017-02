MotoGP | Lucchinelli e Roberts Jr inseriti nella Hall of Fame della categoria

L’italiano sarà riconosciuto ‘leggenda’ durante il GP d’Italia, nella splendida cornice del Mugello. Lucchinelli ha vinto il titolo nel 1981 dopo il debutto avvenuto cinque stagioni prima. Il pilota di La Spezia ha conquistato una serie di podi che hanno anticipato il suo primo successo in un GP nel 1980. Tutt’oggi è tra i corridori italiani più amati per il suo carattere estroverso e la sua popolarità nel mondo delle due ruote è stata raggiunta anche grazie a quel tocco di genio e sregolatezza che ha contraddistinto la sua carriera sportiva. L’americano invece riceverà il prestigioso titolo durante il GP casalingo ad Austin. Roberts Jr dopo l’esperienza in 250cc ha fatto il passaggio di classe e con Suzuki ha dominato la stagione ’99 e 2000, vincendo il titolo nel penultimo anno di 500cc.