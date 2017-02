MotoGP | Checa commenta il binomio Lorenzo – Ducati: “Saranno pronti per la prima gara dell’anno”

di Roberto Valenti

Nonostante le difficoltà di adattamento messe in mostra durate il test in Malesia, Carlos Checa confida nel talento di Jorge Lorenzo per quanto riguarda il 2017 di Ducati. L’ex iridati della Superbike ha spiegato di nutrire molte aspettative sul nuovo binomio che vedremo a partire dal prossimo campionato, sottolineando come la preparazione della Casa di Borgo Panigale, unita all’esperienza di Jorge, consentiranno al binomio di essere competitivo già dalla prima gara in programma sul tracciato di Losail.

Ecco le parole di Carlos Checa: “Penso che un pilota come Lorenzo e una team così tanto professionale come quello di Borgo Panigale saranno pronti per la prima gara dell’anno. Se mi chiamerà potremo fare anche due chiacchere, ma è un grande pilota e sa bene dove può arrivare. Sicuramente potrà avere un grande appoggio per arrivare al successo e la sua esperienza lo aiuterà a tirare fuori il massimo anche in situazioni complesse. Chiaramente è difficile parlare di campionato, ma sarà comunque competitivo”.

