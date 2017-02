Moto2: Presentato il Team Gresini, Navarro è pronto al debutto

di Gianluca Rizzo

Team Gresini Moto2 2017 – Giornata di grandi presentazioni in casa del Team Gresini. Dopo aver svelato moto e team che prenderanno parte al campionato di Moto3, è stata la volta della squadra di Moto2. Quest’anno sulla Kalex che prenderà parte al campionato ci sarà Jorge Navarro, debuttante in categoria. Lo spagnolo dopo aver lottato per 2 anni nella categoria minore, e aver vinto nel 2015 il titolo di Rookie of the Year, è stato scelto da Fausto Gresini per sostituire Sam Lowes.

“La presentazione di una nuova stagione rappresenta sempre un momento molto speciale e in questo caso per me lo è ancora di più, perché segna l’inizio di una emozionante avventura all’interno di un progetto solido e ambizioso.”- Ha dichiarato Jorge Navarro– “Ho già avuto modo di guidare la Kalex Moto2 lo scorso novembre, anche se in realtà sono stati test condizionati da alcuni miei problemi fisici. Durante l’inverno ho avuto tempo per recuperare e adesso mi sento ogni giorno più forte e carico di energie; in più, potrò contare su qualche altro giorno prima di tornare in sella, quindi penso proprio che potrò essere al cento per cento in vista dei primi test dell’anno. Lavorerò cercando di progredire passo dopo passo, per imparare e per adattarmi al meglio a questa categoria. So di poter fare bene, perché ho a disposizione tutto ciò che serve, ossia una grande squadra e un’ottima moto”.

3rd febbraio, 2017

