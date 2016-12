MotoGP: Pneumatici e regolamento tecnico, aggiornamenti dalla GP Commission

di Alessio Brunori

La Grand Prix Commission composta da Carmelo Ezpeleta (CEO Dorna), Ignacio Verneda (CEO FIM), Herve Poncharal (IRTA), Takanao Tsubouchi (MSMA), Carlos Ezpeleta (Dorna) e Mike Trimby (CEO IRTA, come segretario della riunione), in una seduta tenutasi il 15 dicembre 2016, fatto le seguenti decisioni così come riportato dal sito ufficiale della MotoGP:

Regolamento Tecnico – Classe MotoGP™ – Efficacia stagione 2017

Rilevamento automatico del tipo di pneumatici

In collaborazione con Michelin e i costruttori impegnati nella classe regina del MotoGP™, dalla prossima stagione sarà vigente un sistema che permette la rilevazione automatica del tipo di mescola usato in pista. Questo sistema sarà messo a disposizione di tutti i piloti e delle scuderie; le emittenti televisive avranno piena conoscenza di tutti i tipi di gomma usati.

La rilevazione degli pneumatici è realizzata mediante tecnologia wireless. L’informazione viene mandata alla ECU unificata e instradata nel sistema di rilevazione dei tempi riportati da una versione aggiornata del software unificato.

Allocazione delle gomme

Per affrontare l’eventuale svantaggio sofferto dai piloti che devono affrontano la QP1 e, come migliori due di questa, la QP2, essi potranno scegliere un’ulteriore mescola morbida posteriore. Il numero totale di gomme disponibili per questi corridori rimane però invariato.

Addendum – Allocazione delle gomme



Le informazioni pubblicate in merito alla GP Commission del 2 dicembre e relative al numero massimo di mescole da asciutto e da bagnato che rimarrebbe uguale non sono corrette. Il numero massimo di gomme da bagnato è stato cambiato e aumentato da cinque a sei per la ruota anteriore. (La Direzione Gara potrà ancora approvare l’uso di un ulteriore pneumatico anteriore e posteriore per le libere e le qualifiche che si svolgeranno sul bagnato).

22nd dicembre, 2016

