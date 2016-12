MotoGP: Marc Marquez, “A Rufea non ho cantato ‘chi non salta è Valentino’

di Alessio Brunori

MotoGP Marc Marquez Vs Valentino Rossi – Marc Marquez in un’intervista rilasciata a Sky Sport MotoGP HD (che andrà in onda integralmente venerdì 23 dicembre alle ore 20:00) ha aperto alle telecamere di Sky le porte di Rufea, centro di allenamento. Il campione del mondo della Honda ha affrontato diversi argomenti, parlando anche del presunto coro contro Valentino Rossi. A lui la parola.

Sul titolo 2016

“A febbraio dell’anno scorso, dopo i test della Malesia, mai avrei pensato che avremmo potuto vincere il campionato. Ma poi il mondiale è iniziato piuttosto bene e nella seconda parte di stagione siamo migliorati. Le due gare chiave sono state Olanda e Germania. Quando prendi un vantaggio grande poi è più facile controllare.”

Su Maverick Viñales

“Nei test di Valencia sapevo che Viñales sarebbe stato così veloce. Già andava forte con la Suzuki, e la Yamaha va meglio. Me lo aspetto in lotta per il campionato fin dalla prima gara.”

Su Valentino Rossi

“A Rufea non ho cantato “chi non salta è Valentino”, ho saltato perché dovevo saltare (ride, ndr). La gente ha cantato, pensavo che il giorno dopo sarebbe successo un casino… Ma la cosa più importante è che quest’anno abbiamo visto delle belle gare con Valentino, a Montmelò e a Silverstone.”

22nd dicembre, 2016

