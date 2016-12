Moto3: Marco Bezzecchi correrà con il CIP Team

di Alessio Brunori

Moto3 2017 – Marco Bezzecchi correrà nella prossima stagione con il CIP TEAM in sella alla Mahindra Moto3. Il pilota della VR46 Riders Academy difenderà i colori della squadra transalpina e per lui sarà la prima partecipazione a tempo pieno dopo le wild card del 2015 e del 2016. Ha già provato la moto nei recenti test di Jerez e Valencia. Ecco a tal proposito le parole di Alain Bronec, team manager CIP.

“Siamo molto felici di accogliere Marco nel nostro team e sono sicuro che sarà una delle future stelle del campionato. Insieme alla VR46 Riders Academy e alla Mahindra, faremo del nostro meglio per farlo crescere e per metterlo in condizione di dimostrare il suo potenziale. Tutta la squadra è molto contenta di averlo e lavoreremo duro per raggiungere i migliori risultati possibili.”

22nd dicembre, 2016

