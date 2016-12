CIV: presentato il Max Racing Team, la nuova avventura di Max Biaggi

di Giacomo Caliterna

Max Racing Team – è stato presentato ad Ortisei il Max Racing Team, la nuova formazione che, guidata da Max Biaggi nelle vesti di Team Manager, prederà il via del prossimo Campionato Italiano Velocità.

Il corsaro infatti ha deciso di rimettersi in gioco, questa volta dall’altro lato del muretto dei box, contribuendo con la sua grande esperienza alla crescita di due giovani talenti del motociclismo italiano.

Alessandro Del Bianco, diciannovenne di Cattolica, sarà affiancato da Davide Bladini, tredicenne napoletano già Campione Italiano MiniGp 50.

Le premesse sono di alto livello: supporto ufficiale della Mahindra e Sterilgarda come main sponsor, marchio storicamente legato al corsaro Campione del Mondo.

Il debutto del nuovo team avverrà nel Civ, ma sono previste wild card anche nel Mondiale Junior (ex Cev), con l’obiettivo di arrivare nel Motomondiale – categoria Moto3 – nel 2018. Già, la Moto3, stessa categoria in cui corre lo Sky Racing Team VR46: Biaggi e Rossi di nuovo avversari ma in vesti decisamente diverse dal passato.

“È come tornare indietro nel tempo – ha il Team Manager Max Biaggi – allora però ero in prima fila, ora mi metto dietro, pronto a mettere tutta la mia esperienza in questo progetto. Abbiamo una grande Casa, il budget sufficiente, ottimi tecnici e due piloti sui quali scommetto molto. Ci aspettano tanti chilometri nei test che inizieremo a febbraio a Jerez, ma questo è stato anche il segreto della generazione mia, di Valentino Rossi o Loris Capirossi”.

19th dicembre, 2016

Tag:Cev, Civ, Mahindra, Max Biaggi, Max Racing Team